Die digitalen Heiratsschwindler sitzen oft in Westafrika, aber auch in Südostasien oder im Maghreb. Dem Fedpol sind unter anderem Fälle mit Urhebern in Ghana, Nigeria und Tunesien bekannt. Die Täter sind meist männlich, im Netz machen sie aber keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern: Männer führen bisweilen Profile mit weiblichen Identitäten. In der Regel sind sie in losen Gruppen organisiert, Frauen aus dem Bekanntenkreis werden etwa für Videochats beigezogen.

Für den Zürcher Staatsanwalt Stephan Walder fallen Sextortion und Romance Scam deshalb nicht zwingend in die Kategorie der organisierten Kriminalität, lieber spricht er von «organisiertem kriminellen Handeln einzelner Täter». Mit seinem Kompetenzzentrum für Cybercrime befasst er sich als einer von wenigen Strafverfolgern regelmässig mit dem üblen Spiel der Liebesschwindler. Der Ermittlungsaufwand in diesem Bereich sei enorm, sagt Walder. «Die internationale Rechtshilfe gehört in den meisten Fällen zum Standard.»

Die Geschichte des Ex-Generals

Singlebörsen sind im Zeitalter des Internets globalisiert, und die Kriminalität ist es erst recht. Nach und nach erschleichen sich die Täter das Vertrauen ihrer Opfer. Die Profilfotos sind geklaut aus den Weiten des Internets, die Lebensläufe frei erfunden.

Ihre Legenden wiederholen sich: Mal ist es der einsame US-Soldat in Übersee, mal der Witwer aus Grossbritannien. Grosser Beliebtheit erfreut sich aktuell die Geschichte des Ex-Generals, einsam in Feindesland, ohne Familie und kurz vor der Pleite.

Täter sind gemeinhin psychologisch geschult und darauf trainiert, Menschen emotional an sich zu binden. Selbst wenn sich eine Geschädigte über Romance Scam informieren würde, sagt Staatsanwalt Walder, würde sie wohl überzeugt sein: «Mein Märchenprinz doch nicht.»

Intelligenz schützt nicht

Es ist ein Vorwurf, den sich Betroffene immer wieder anhören müssen: Wie kann man nur so dumm sein? Auf einen Liebesschwindler reinzufallen, habe nichts mit Intelligenz zu tun, entgegnet die Kriminologin Chantal Billaud von der Schweizerischen Kriminalprävention. Ihrer Erfahrung nach finden sich die Opfer quer durch alle Bildungsschichten.

In die Fänge der Betrüger treibt sie das Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung, gepaart mit der relativen Unerfahrenheit im Internet. «Viele der Opfer sind zu blauäugig beim Surfen», sagt Billaud. Ihnen fehle schlicht das Wissen, wie einfach Informationen manipuliert werden können.

Wer auf Romance Scam hereinfällt, gerät rasch in einen Teufelskreis. Je intensiver eine Beziehung wird, desto hartnäckiger sind Betroffene davon überzeugt, dass alles seine Richtigkeit hat. Denn der «emotionale und finanzielle Verlust», wie es Billaud nennt, wäre kaum mehr zu verkraften. Umso grösser ist der Ärger über den Vertrauensbruch, wenn alles aufgeflogen ist.

Die Betrüger setzen auf die Macht der Hormone, um ihre Opfer von ihrem Geld zu trennen. Das musste auch der Zuger Rentner erkennen, von seiner vermeintlich grossen Liebe aus Ghana nunmehr um 400 000 Franken erleichtert. Der Mann erstattete schliesslich doch noch Anzeige bei der Polizei. Allzu viel Hoffnung, dass sein Fall jemals aufgeklärt wird, besteht aber nicht.

Er wurde am Ende gleich dreifach betrogen: um Geld, um Illusionen, um Gefühle. Leidenschaft schafft erst recht Leiden.