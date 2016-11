Sie ist angriffig, eloquent – und spitzt sich die Argumente zurecht: Für eine Exekutivpolitikerin hält sich Doris Leuthard im Abstimmungskampf zur Atomausstiegsinitiative der Grünen erstaunlich wenig zurück. Sie kämpft an vorderster Front für ein Nein. Landauf, landab ist sie an Podien unterwegs. Dabei äussert sich die Energieministerin gern pointiert: Sie mahnt vor massiv höherem Dreckstrom-Import und legt nahe, dass die Versorgung von 1,6 Millionen Haushalten in Gefahr ist, falls im nächsten Jahr drei AKWs vom Netz gehen sollten. Mit den Fakten nimmt es die Magistratin dabei nicht immer so genau.

So erklärte Leuthard im Interview mit der «Nordwestschweiz», der Bundesrat könne im Falle eines Stromengpasses mittels Verordnung in den Markt eingreifen. Wie etwa Belgien. «Die belgische Regierung rationiert derzeit den Strom für die Haushalte zwischen 10 und 14 Uhr», so Leuthard. Soll das nun heissen, die Belgier kochen neuerdings am Mittag über dem Feuer und waschen ihre Kleider nur noch von Hand? Man möchte es ihnen fast zutrauen. Denn nicht erst seit dem Tauziehen um das Ceta-Abkommen haftet dem zweigeteilten Land ein eher chaotisches Image an. Trotzdem stimmt Leuthards Aussage so nicht.

Es gebe in Belgien weder Strommangel noch -rationierung, betont Michelangelo Temmerman, politischer Berater bei der belgischen Botschaft in Bern. Die Regierung habe lediglich einen Plan im Fall eines Strommangels oder eines technischen Problems vorbereitet. «Dieser Plan dient dazu, einen möglichen ‹Blackout› des Netzwerkes durch planmässige, begrenzte und geografisch verteilte Rationierungen zu vermeiden», so Temmerman. Der Plan sei aber noch nie angewendet worden.