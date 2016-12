Akt 3: Kroatien als Pfand

Richtig Schwung erhält die FDP-SP-Koalition im Juni: Kein Kroatien-Deal ohne Lösung der Zuwanderungsinitiative, beschliesst das Parlament. Hinter dieser Bedingung stehen führende SP- und FDP-Ständeräte wie Christian Levrat und Karin Keller-Sutter. Dieser Schachzug erhöht am Ende den Druck, bis spätestens im Februar 2017 ein MEI-Umsetzungsgesetz zu verabschieden. Sonst fällt das EU-Forschungsabkommen Horizon 2020 – ein Desaster für Wissenschaft und Forschung.

Dazu kommt: Die EU will hängige institutionelle Fragen mit der Zuwanderung verknüpfen. Im Freisinn herrscht wieder Alarm. Dem Druck der EU kann sich die Schweiz nur entziehen, wenn sie die Zuwanderungsinitiative eigenständig und EU-kompatibel umsetzt.

Akt 4 Die Lösung! So einfach!

Wer rettet also mit wem die Bilateralen? An der ersten Sitzung der Staatspolitischen Kommission (SPK) des Nationalrats im vergangenen Juni zimmern FDP und SP den «Inländervorrang light»: Firmen sollen offene Stellen an die regionalen Arbeitsvermittlungszentren melden. Offizieller Architekt: Kurt Fluri (FDP/SO). Im Hintergrund zieht aber Müller die Fäden. Er hatte die Gespräche mit Gewerkschaftsboss Paul Rechsteiner (SP/SG) vorgespurt. Um den Kompromiss nicht zu gefährden, verzichtet die SP auf weitere flankierende Massnahmen. Die SVP tobt. Blocher nennt den Freisinn eine «Angsthasenpartei».

Er verwechsle Feind und Konkurrent. FDP und SP werden von der «Weltwoche» als Verfassungsbrecher und Saboteure der Demokratie beschimpft. Statt sich in die links-freisinnige Koalition einzureihen, fährt die CVP nach der ersten SPK-Sitzung plötzlich einen Sonderzug. Sie setzt unbeirrt auf Massnahmen, die im Ernstfall auch FZA-widrig sein können – wie der Arbeitgeberverband und Economiesuisse. Der Grund: Der CVP schwimmen bei kantonalen Wahlen die Felle davon. Der angriffige Kurs von CVP-Chef Gerhard Pfister (ZG) ist der Versuch, der Partei ein neues Profil zu geben. Eine neue Erfahrung für seine Fraktion, die es gewohnt ist, im Bundeshaus zu den Siegern zu gehören. Diesen schliessen sich im letzten Moment die Wirtschaftsverbände an. Pfister ist isoliert. Heute in der Schlussabstimmung will sich seine Fraktion demonstrativ enthalten.