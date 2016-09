Die Helferinnen und Helfer hätten sehr viel Zivilcourage bewiesen, sagte der Einsatzleiter von Salez. "Die zufällig am Tatort anwesenden Personen griffen beherzt ein und betreuten Verletzte."

Die Helferinnen und Helfer hätten auch nach dem Eintreffen der Rettungskräfte noch tatkräftige Unterstützung geleistet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als Auszeichnung erhielten die acht Frauen und Männer eine Schiefertafel mit Inschrift.

Beim Treffen mit den Polizisten tauschten sie ihre persönlichen Erfahrungen in den Stunden nach der schrecklichen Tat aus. Ein Fachmann beleuchtete die psychologischen Aspekte. Er erklärte, was in einem Menschen vorgeht, der ein traumatisierendes Erlebnis hinter sich hat und wo man Hilfe findet.