In den Augen Studhalters ist Wutschreiber Lienhart wohl auch einer der «Lemminge». Auf Projers Frage, wieso er, Lienhart, in einem Post von Landesverrätern geschrieben habe, verweist der Kleinunternehmer auf die SVP. Tatsächlich machen Exponenten der grössten Schweizer Partei gerne von dem Ausdruck Gebrauch.

Glarners Fähigkeit zu überraschen

Projer konfrontierte Glarner daraufhin mit dem Vorwurf, die SVP schaukle die Wut in der Bevölkerung bewusst hoch – um anschliessend politisches Kapital daraus zu schlagen. Die Kritik prallte an Glarner ab. Man könne natürlich schönere Wörter als Landesverräter dafür finden, so Glarner, aber es sei nun einmal Tatsache, dass die Parteien links der SVP mit der Umsetzung der MEI Verfassungsbruch betrieben hätten.

Eines muss man Glarner lassen. Er schafft es immer wieder, neue, überraschende, absurde Perspektiven auf bekannte Ereignisse zu werfen. Die PR-wirksame BH-Verbrennung der Juso-Frauen zum Beispiel, eine der meistdiskutierten Polit-Aktionen in den letzten Wochen. In einem Post fragte Glarner sich damals, ob möglicherweise der Straftatbestand der Schreckung der Bevölkerung erfüllt sei. Seine Facebook-Freunde waren hellauf begeistert von Glarner – und fluteten die Kommentarspalten mit dümmlichen und abschätzigen Bemerkungen über die Urheber der Aktion.

Viel wurde in dieser Arena über den Hass diskutiert. Konstruktive Vorschläge, wie man ihm begegnen könnte, waren die Ausnahme. Die Motion von Ständerat Christian Levrat etwa wurde erwähnt, die Facebook und andere ausländische Social-Media-Unternehmen dazu verpflichten will, mit den Nutzerdaten herauszurücken. Für Rechtsanwalt Martin Steiger, der als Experte eingeladen war, eine «gefährliche» Vorlage. Steiger vergleicht die sozialen Medien lieber mit der Wohnung in der realen Welt. «Auf Facebook hat der Inhaber einer Profilseite ein virtuelles Hausrecht.» Es sei jedem selber überlassen, wie und in welchem Stil die Diskussionen auf seinem Profil geführt werden.

Stahel wiederum plädiert für eine Art Zivilcourage im Netz. Man wisse aus der Forschung, so die Soziologin, dass die Untätigkeit von Zuschauern, also den Kommentarlesern, die Täter, also die Wutschreiber, befeuere. Die Bystanders, die unbeteiligten Zuschauer, müssten aktiv und kritisch in Diskussionen eingreifen – so könne dem Hass im Netz vielleicht Einhalt geboten werden.

Neben Wutschreiber Lienhart hockt Anti-Aggressionstrainer Patrik Müller. Ein vierschrötiger Mann Ende 30, der aussieht, als hätte er schon die eine oder andere Kneipenschlägerei erfolgreich hinter sich gebracht. Und Müller wartet mit dem überraschendsten Vorschlag des Abends auf. «Löscht doch einfach eure Facebook-Profile, wenn ihr seht, dass es nicht mehr geht.»