«Ich rede grundsätzlich immer von Menschen mit und Menschen ohne Pass», antwortet Funiciello und führt aus, was ein Schweizer Pass für sie bedeutet: Rechte und Pflichte in dieser Gemeinschaft haben oder eben nicht. «Und sie sollten diese wie wir auch haben.»

Daraufhin will Gilli von Glarner wissen, ob er denn nicht zwischen Menschen, die in der Schweiz geboren wurden und anderen, die erst zwei Jahre hier leben, unterscheide.

Für Glarner geht es nicht um den «Idealfall»

«Doch eben und genau diesen Unterschied machen wir ja», sagt Glarner. Das Ziel der Initiativgegner sei, Personen nicht unkontrolliert einzubürgern, da sie wissen wollen, mit wem sie zusammenleben und wem sie diese Rechte geben. Dann gibt er zu, dass er mit dem «Idealfall» – der Grossvater, der bereits in den Sechzigerjahren eingereist ist – kein Problem hat: «Da können wir den Pass gleich am Eingang abgeben», sagt er. Jedoch: Ein Ja in dieser Abstimmung hat eine Verfassungsänderung zur Folge, die auch noch in 40 Jahren gilt.

«Und da geht es um ganz andere Menschen, zum Beispiel mit Status F anwesende Wirtschaftsmigranten, die ihren Vater als Familiennachzug mitnehmen können und Kinder zeugen, die innerhalb von 10 Jahren dann bei uns eingebürgert werden.»

Die Diskussion, die sehr gemässigt gestartet ist, wird angeheizt, als Funiciello Glarner ins Wort fällt und ihn berichtigt: «Es geht nicht um automatische Einbürgerung.» Stattdessen seien klare Kriterien vorgegeben, die auch für eine normale Einbürgerung gelten.