Herr Grüter, Sie sind ja bekannt als «der grösste Fan von Donald Trump im Bundeshaus».

Halt, halt. Das war der irreführende Titel eines Zeitungsartikels von letztem Frühling.

Stimmte er denn nicht?

Die Aussage wurde aus dem Kontext gerissen. Ich habe in der Tat viel Respekt für Trumps Werdegang, bin mit vielen seiner Ideen einverstanden und auch überzeugt, dass er der bessere Präsident ist, als es Hillary Clinton gewesen wäre. Aber ein Trump-Groupie bin ich nicht.

Ist es für einen Schweizer Politiker imageschädigend, wenn er Sympathien für Trump äussert?

Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich für meinen Positionsbezug angegriffen wurde. Gerade im Bundeshaus hatte niemand den Mut, für Trump einzustehen. Und dann, als er gewählt worden war, haben mir plötzlich viele gedankt. So läuft das halt.

Erfüllt es Sie mit Genugtuung, dass Sie mit Ihrer Wahlprognose recht behalten haben?

Es zeigt einfach auf, dass viele Politiker und auch ein Grossteil der Medien den Draht zur Bevölkerung verloren haben. Sie erkennen nicht, wie sich die Leute von der Politik nicht mehr vertreten fühlen.

Das sollte Sie doch freuen. Dieser «Graben» zwischen dem Volk und «denen da oben in Bern» ist bei Ihrer Partei ja Programm.

Wir machen das nicht zum Selbstzweck. Die SVP hat aber effektiv eine Vorreiterrolle – sie vertritt schon seit Jahren Ansichten, die vom Establishment als lächerlich abgekanzelt werden, in der Bevölkerung aber manchmal gar mehrheitsfähig sind. Hinzu kommt: Wenn das Parlament Volksentscheide wie die Masseneinwanderungsinitiative einfach nicht umsetzt, werden auch bei uns Veränderungen passieren, die man jetzt noch nicht für möglich halten würde.

Sie verkennen, dass auch die direkte Demokratie «Checks and Balances» aufweist. Es ist vorgesehen, dass Gesetze vom Parlament gemacht werden.

Ich spüre einfach eine tiefe Unzufriedenheit darüber, dass das, was unser Land über Jahrhunderte starkgemacht hat, erodiert. Die Rechnung ist einfach: Wenn das so weitergeht, ist der Zenit unserer Partei noch längst nicht erreicht. Ein Wähleranteil von 35, ja gar 40 Prozent ist unter diesen Umständen durchaus realistisch.

Was soll sich die SVP von Trump und seinem Auftreten abschauen?

Trump wurde nicht wegen seines Stils gewählt – er wirkt ja nicht gerade sympathisch, wenn er spricht. Er ist deshalb glaubwürdig, weil er die Interessen des eigenen Landes wieder ins Zentrum stellt.

Für die Schweiz als Exportnation kann es verheerende Folgen haben, wenn der US-Markt künftig stärker abgeschottet wird.

Dem ist so. Man muss aber auch etwas Verständnis für solche Massnahmen

haben. Gehen Sie mal durch ein US-Shoppingcenter und schauen Sie, woher die Produkte kommen: Praktisch alles wird in China produziert, das ist unglaublich.

Sie sind CEO eines grossen Schweizer Internetproviders und haben auch Kunden aus den USA, die künftig womöglich wegfallen. Warum haben Sie nicht Hillary Clinton unterstützt?

Unsere US-Kunden haben ihre IT zu uns gebracht, weil sie hier sicherer vor Angriffen sind. Das bleibt auch weiterhin so, für uns wird sich unmittelbar wohl nicht allzu viel ändern. Zudem: Ich glaube nicht, dass unter Clinton die Schweiz verschont geblieben wäre. Sie hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass der Schweizer Bankenplatz so unter Druck gesetzt wurde.

Die SVP fühlt sich von der Schweizer Medienlandschaft oftmals missverstanden – wie Trump. Teilen Sie also seine harsche Kritik?

Man muss schon sehen, dass fast alle Medien in den vergangenen Monaten ein gigantisches Bashing gegen Trump veranstaltet haben. Man wollte ihn als unglaubwürdig darstellen.

Es ist eben schwierig, jemandem zu glauben, wenn er laufend – wie zuletzt sein Pressechef bei seinem ersten Auftritt – Unwahrheiten verbreitet.

Das haben beide Seiten getan. Ich wünsche mir, dass die Diskussion bald wieder auf eine sachliche Ebene zurückkehrt.