In der Märchenwelt ist die Landschaft am Heiligabend und am ersten Weihnachtstag immer verschneit. Doch in der Realität gibt es im Flachland nur selten weisse Weihnachten.

Seit Messbeginn vor 85 Jahren lag in Zürich nur in 41 Prozent der Jahre mindestens ein Zentimeter Schnee an einemder drei Weihnachtstage. Gänzlich weisse Weihnachten gibt es mit 24 Prozent noch seltener.

Letztmals weiss war es im Jahr 2010, als im Flachland bis zu 15 Zentimeter Schnee lag. Auch früher waren weisse Weihnachten kein Normalfall. Zwischen 1941 und 1949 fiel in Zürich zu Weihnachten keine einzige Schneeflocke.