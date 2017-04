Die Zufriedenheit in ihrer Stimme ist einem zornigen Unterton gewichen. «Hier ist eine soziale Wüste, seit die kleinen Leute, die diese Quartiere einst bewohnten, sich die Bodenpreise nicht mehr leisten können», sagt sie. Louise Schneider aber fühlt sich wohl unter Menschen, unter ihresgleichen. Deshalb geht sie gerne in die Stadt, sammelt Unterschriften und trifft sich mit Gleichgesinnten.

Mit Eva Krattiger zum Beispiel, die an diesem Nachmittag ebenfalls bei Louise Schneider sitzt. Louise Schneider hat die GSoA-Generalsekretärin am Mittag angerufen und wegen der vielen Medienanfragen gebeten, sie bei den Fragen zu unterstützen.

In den Rabatten blühen Tulpen und Osterglocken. Am Gartenzaun weist ein Poster auf den Ostermarsch vom Ostermontag hin. Ein Panzer und ein «Peace»-Regenbogen sind das Sujet.

Seit 2002 war Louise Schneider die Initiantin der Friedensmärsche in Bern, die wie in anderen Schweizer Städten jeweils an Ostermontag stattfinden. Auch heuer will sie wieder hin. Würde sie nur die Arthrose nicht so plagen. «Mal sehen, wie lange mich die Beine noch tragen», sagt sie.