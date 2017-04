Der Walliser Grosse Rat wies die Beschwerde mit 105 zu 23 Stimmen ab. Die Mehrheit des Kantonsparlaments war der Ansicht, dass die Fälle von Wahlbetrug das Resultat nicht beeinflussen konnten. Bereits damals kündigte die SVP an, bis vor Bundesgericht zu gehen.

Die SVP hatte am Dienstag den Rückzug einer zweiten Beschwerde im Zusammenhang mit den Wahlen angekündigt, nachdem diese von der Justizkommission des Grossen Rates abgelehnt worden war.

Die Kommission gab am Dienstag an, nach Einsicht in die Strafanzeigen Kenntnis von 119 Wahlbetrugs-Fällen zu haben. Der Walliser SVP-Staatsrat Oskar Freysinger war bei seiner Abwahl Laurent Favre von der FDP um 2124 Stimmen unterlegen.

Oskar Freysinger – seine politische Karriere in Bildern: