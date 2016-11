Übergang in den Winter

Mit dem Zusammenbruch des Föhns in der Nacht auf Sonntag ist vorerst Schluss mit T-Shirt-Wetter: Die Temperaturen in der Höhe fallen um rund 10 Grad, die Schneefallgrenze liegt am Sonntagvormittag in den Voralpen zwischen 600 und 900 Metern. In Teilen des Graubündens werden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Bis am Mittwoch soll es mit Schneeflocken bis ins Mittelland winterlich bleiben, ehe es allmählich milder wird. (sda/nch)