So soll der LKW-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde in das Fahrzeug der deutschen Familie geprallt sein. Obwohl sich das Stauende auf einem geraden Autobahnabschnitt befand und der 50-Jährige das letzte Auto der Kolonne bereits aus 400 Metern Entfernung hätte bemerken müssen, trat er nicht auf die Bremse. Der Unfall – so das Gutachten – hätte selbst verhindert werden können, wenn er 70 Meter zuvor gebremst hätte.

Der Rumäne, welcher sich beim Unfall selbst schwer verletzte und anfänglich in Lebensgefahr schwebte, kann sich nicht erinnern, wie es zum Unfallhergang kam. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, war er weder von seinem Handy abgelenkt, noch stand er unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Betäubungsmitteln.