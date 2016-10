Einer der beiden französischen Experten habe das Dossier zum Fall erst an dem Tag erhalten, an dem er den Angeklagten befragte, sagte die Gerichtspräsidentin am Donnerstag zum Auftakt der Gerichtsverhandlung.

Nach Ansicht des Gerichts könnten ihm damit gewisse Elemente entgangen sein, die seine Einschätzung möglicherweise beeinflusst hätten. Das Gericht gibt nun ein drittes Gutachten in Auftrag, das erneut von einer Gruppe erstellt werden soll.

Fall Adeline: Der zweite Prozesstag in Genf: