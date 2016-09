Die Ursache für den Absturz eines Helikopters der Luftwaffe in kleiner Entfernung zum Gotthard-Hospiz beruht aller Wahrscheinlichkeit auf menschlichem Versagen. Tele M1 zitierte Augenzeugen, die den Helikopter des Typs Super Puma in eine Stromleitung haben fliegen sehen. Darauf sei er am Boden zerschellt.