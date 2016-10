Der gemischte Ausschuss, in dem die EU-Staaten, die EU-Kommission und die Schweiz vertreten sind, will diese Punkte nächste Woche an einem Sondertreffen besprechen. Das ist am Mittwoch am Rand eines zwischen einer Delegation der Aussenpolitischen Kommission (APK) des Nationalrates und EU-Beamten in Brüssel bekannt geworden.

APK-Präsident Roland Büchel (SVP/SG) bekam dabei nach eigenen Angaben von mehreren Seiten zu hören, dass der "Inländervorrang light" eine mögliche Basis für eine Lösung sei.