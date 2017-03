Aus Schweizer Sicht eine einschneidende Änderung bleibt jedoch die beschlossene Beschränkung der Magazinkapazität. Im ausserdienstlichen Schiesswesen wird heute mit Magazinen mit bis zu 20 Schuss geschossen, in anderen Disziplinen sind auch grössere Magazine verbreitet.

Ebenfalls nicht mehr zulässig sind halbautomatische Waffen, die von der Schulter abgefeuert werden und die mit eingeklapptem Schaft weniger als 60 Zentimeter messen. Das betrifft vor allem zivile Maschinenpistolen.

Der Schweizer Schiesssportverband (SSV) kündigte am Dienstag zusammen mit dem Verein für eine sichere Schweiz "Pro Tell" und der Interessengemeinschaft Schiessen ein Referendum an, falls die Schweiz die neue EU-Regelung übernehmen wird. Tut sie dies jedoch nicht, droht ihr am Ende gar der Schengen-Ausschluss.