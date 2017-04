Eindringlicher könnte man das kaum rüberbringen: Die SVP wirbt im Abstimmungskampf zur Energiestrategie mit Kaltduschern. «Nur noch kalt duschen», schreibt das von der Partei angeführte Nein-Komitee in einer Abstimmungszeitung. 2,9 Millionen Exemplare beträgt die Auflage des Blatts mit dem Titel «Energieinfo». In grossen Buchstaben warnt das Komitee darin vor einer Annahme des revidierten Energiegesetzes, das am 21. Mai zur Abstimmung kommt. Dessen Hauptziel ist eine Reduktion des Energieverbrauchs um 43 Prozent bis im Jahr 2035.

Geht es nach der Abstimmungszeitung, dann führt das Gesetz vor allem zu «neuen Verboten und mehr staatlichem Zwang». Die Rede ist von drohenden Stromausfällen und Zugausfällen, weil mit der Abschaltung der Atomkraftwerke gut ein Drittel der Stromproduktion wegfalle. Ebenso steige die Abhängigkeit vom Ausland, da die erneuerbaren Energien nicht kontinuierlich produziert werden könnten.

Die Abstimmungszeitung führte auf Facebook und Twitter bereits zu heftigen Reaktionen. Zum Gegenangriff blasen nun die jungen Grünliberalen: Die Partei lanciert diese Woche in den sozialen Medien eine Kampagne unter dem Titel «Alternative Fakten der Lügenpartei». Mit Fakten-Checks wolle man «Fehlinformationen und Unwahrheiten» aufzeigen, sagt Co-Parteipräsident Pascal Vuichard. «Was die SVP verbreitet, ist oft schlicht falsch und lässt sich nicht belegen.» Zudem rechne sie auf Basis von Massnahmen, die gar nicht beschlossen seien. Dem will die JGLP nach eigenem Bestreben «fundierte, mit Quellen abgesicherte Informationen» entgegensetzen.