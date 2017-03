Die neue Zuversicht in der Branche dürfte daher rühren, dass man zwar nicht weiss, wann es so weit sein wird, man aber weiss, in welche Richtung der Weg geht. Und man ist bereit, diese Richtung einzuschlagen. Die Opel-Übernahme durch PSA Peugeot Citroën kann man vor diesem Hintergrund sehen: Damit kauft sich PSA viel neues Know-how ein für die Entwicklung von künftigen E-Autos. Aus dieser Optik scheint der Kaufpreis von 1,3 Milliarden Euro günstig: Mercedes-Benz will in den nächsten Jahren zehn Milliarden Euro investieren, um die Mobilität von morgen voranzutreiben. Unter dem Namen «EQ» soll die ganze Modellpalette elektrifiziert werden. Mit dem vollelektrischen «Vision EQ» und dem «Concept AMG GT» wurden in Genf heute schon zwei Beispiele dafür präsentiert. «Mercedes hat vor rund 130 Jahren das Automobil erfunden. Nun machen wir uns daran, es neu zu erfinden», meint der Projektverantwortliche bei Daimler, Axel Harries.

Auch VW setzt auf die Mobilität der Zukunft. Als markenübergreifendes Konzept zeigt der Konzern in Genf «Sedric», ein Ausblick auf das «Self Driving Car» der Zukunft.

Was in Genf aber auch klar sichtbar wird: Alternative Antriebe und neue Technologien sind zwar in aller Munde, auf der Strasse aber noch nicht dominant. Immer mehr Hersteller drängen in den aussichtsreichen Markt und lancieren laufend neue Modelle, wie etwa den Alfa Romeo Stelvio oder den DS7 Crossback. Der Grund ist klar: In diesem Segment gibt es noch gutes Geld zu verdienen. Hersteller sprechen von Rekord-Absätzen. Gut möglich, dass ihre Energie, derart beschwingt in die Zukunft zu blicken, aus diesen Zahlen herrührt.