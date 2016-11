Aus über 1,5 Millionen Kaufinseraten für Wohnungen und Häuser erhoben die ETH Zürich und der Internet-Vergleichsdienst comparis.ch Daten zu den Preisen.

Daraus geht hervor, dass Sie mit einem Quadratmeter in Zürich knapp drei in Trachselwald (BE) kaufen könnten. Oder dass Sie Ihre 6-Zimmerwohnung in Zug verkaufen und davon im Tessin (Blenio) deren fünf erwerben könnten.

Die Studie ist wie folgt gegliedert:

Top 10 Bezirke mit dem höchsten Preisanstieg für Wohnungen Die zehn teuersten Bezirke für Wohnungen Die zehn günstigsten Bezirke für Wohnungen Die zehn teuersten Bezirke für mittelgrosse Häuser Die zehn günstigsten Bezirke für mittelgrosse Häuser

1. Top 10 Bezirke mit dem höchsten Preisanstieg für Wohnungen

Horgen (ZH) +76% (Preisentwicklung pro m2 zwischen Q1/2007 und Q2/2016) Grossaffoltern (BE) +67% L'Ouest lausannois (VD) +65% Zug (ZG) +65% Riviera-Pays-d'Enhaut (VD) +62% Nidwalden (NW) +61% Küssnacht (SZ) +59% Sarganserland (SG) +58% Pfäffikon (ZH) +58% Veveyse (FR) +57%

Die Top Ten der teuersten Bezirke in absoluten Zahlen bleibt unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig ist, das Entremont mit der Gemeinde Verbier (VS) 2'500 Franken teurer wurde, während Hauskäufer in Meilen (ZH) und Küssnacht (SZ) um 500 Franken besser wegkommen.