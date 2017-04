In Luzern war die Kundgebung wie erwartet am grössten. Rund 1000 Schüler zogen in einem friedlichen Zug vom Helvetiaplatz zum Regierungsgebäude. «Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut», skandierten sie. «Kann Bildung wirklich zu teuer sein?» hiess es auf einem Transparent. Empfangen wurden die Schüler beim Regierungsgebäude von Andreas Hofer (Grüne), dem Präsidenten des Luzerner Kantonsparlamentes. Sie hätten offenbar nicht «KeLoscht», sondern vielmehr Lust, die Welt zu verändern und sich für die Bildung einzusetzen, sagte er. Nach der Kundgebung empfing der Luzerner Bildungsdirektor Reto Wyss eine Delegation des Verbandes Luzerner Schülerorganisationen. Im Tagesgespräch von Radio SRF wehrte sich Wyss gegen den Vorwurf, die Bildung werde totgespart. Luzern investiere auch in neue Angebote, etwa Schulgebäude, Studiengänge, zweijährige Kindergärten und familien- und schulergänzende Tagesstrukturen. (sda)