Im Zuge der Nachsuche sei zudem lebloser Mann entdeckt worden. Ein Zusammenhang mit der Auseinandersetzung sei laut der Polizei nicht auszuschliessen, da er mit einem der weiteren Verletzten verwandt sei.

Kurz vor 9 Uhr hatte sich eine 70-jährige Frau beim Notfall des Spitals in Sitten gemeldet. Daraufhin rückte die Polizei aus und traf vor Ort auf die beiden verletzten Männer im Alter von 70 und 40 Jahren.

Von den beiden 70 und 40 Jahre alten verletzten Männern in Bramois sei der Jüngere schwer verletzt gewesen, heisst es in einer Mitteilung der Walliser Kantonspolizei vom Sonntagabend; er sei mit dem Helikopter ins Spital in Sitten geflogen worden.

Bei einer genaueren Suche in der Umgebung des Pilgerweges zur Einsiedelei von Longeborgne habe man gegen 15.30 Uhr im Bachbett einen leblosen Mann entdeckt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Mann ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sei, da er mit dem schwerverletzten 40-Jährigen verwandt sei, hiess es von der Polizei weiter.

Die Rolle des Toten sei noch unklar. Wenn er nicht selbst der Täter war, so ist dieser noch auf der Flucht, wie Markus Rieder, Sprecher der Walliser Kantonspolizei gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagte. Nichts deute allerdings darauf hin, dass die Tat einen religiösen Hintergrund habe.