Eingeweiht wurde die "Porta del Ticino" von SBB-Chef Andreas Meyer, Staatsrat Claudio Zali und Bellinzonas Stadtpräsident Mario Branda. Der Bahnhof sei nun bereit für die Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels am 11. Dezember, schreibt die SBB in einer Mitteilung. Am Samstag wird anlässlich der Bahnhofseröffnung der gesamte Bereich der historischen Altstadt in eine Festmeile verwandelt.