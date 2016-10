«Achtenswerte» statt «wichtige» Gründe für eine Namensänderung. Was auf den ersten Blick als juristisches Detail erscheint, hat in einigen Kantonen zu grösseren Veränderungen in der Praxis geführt. Seit der Änderung im Namen- und Bürgerrecht auf den 1. Januar 2013 müssen einige Kantone weit mehr Gesuche auf Namensänderung bearbeiten als vorher. So zum Beispiel der Kanton Aargau: Zwischen 2010 und 2012 bearbeitete das Departement für Inneres im Schnitt jährlich 100 Gesuche. In den letzten drei Jahren waren es weit mehr:

2013: 143

2014: 153

2015: 243.

Auch im Kanton Zürich ist die Anzahl Gesuche eindeutig gestiegen. Es gibt aber auch jene Stände, die nur marginal oder gar keinen Anstieg seit Anfang 2013 verzeichnen. Zu diesen gehören unter anderem Luzern und Basel-Stadt. Der Kanton Bern bemerkte einen Anstieg im ersten Jahr, danach hat sich die Anzahl der Gesuche wieder jener in den Vorjahren angeglichen.