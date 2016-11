Vor einer Woche hatte SP-Präsident Christian Levrat den Richtungsstreit innerhalb seiner Partei angefacht, als er kurz nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten längst vergessen geglaubte Rezepte präsentierte, um den weltweit zu beobachtenden Siegeszug von Rechtspopulisten zu stoppen.

«Die Antwort auf die Fremdenfeindlichkeit ist der Klassenkampf», sagte er in einem Interview. Mit einem von der Parteileitung verfassten Papier namens «Wirtschaftsdemokratie», das Anfang Dezember am Parteitag in Thun abgesegnet werden soll, werde «die viel zitierte Überwindung des Kapitalismus konkret».

Parteiinterner Protest formierte sich rasch: Bruderer liess einen Rückweisungsantrag zirkulieren, den bis gestern 53 Parteikolleginnen und -kollegen unterzeichneten – darunter mit der Zürcher Alt-Bildungsdirektorin Regine Aeppli, dem neuen Berner SP-Regierungsrat Christoph Ammann und seinem Vorgänger Andreas Rickenbacher, den Nationalräten Evi Allemann, Yvone Feri und Tim Guldimann sowie den Ständeräten Claude Janiak, Daniel Jositsch und Hans Stöckli einige SP-Aushängeschilder.

Unterschrieben habe er, weil antikapitalistische Forderungen in der aktuellen Situation nichts brächten, sagt Guldimann. «Stattdessen müssen wir die Frustration nach den jüngsten weltweiten rechtspopulistischen Erfolgen überwinden und Rezepte für Realisierbares präsentieren.» Als Rebellion gegen die Parteispitze will auch der frühere Schwei-

zer Botschafter in Berlin die jüngsten Unmutsbekundungen nicht verstanden wissen. «Dieser Rückweisungsantrag spiegelt nur die interne Debatte wieder, er ist kein Spaltpilz für die Partei.»