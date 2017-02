Als eines der ersten Länder hat die Schweiz einen architektonischen Entwurf für den Pavillon an der Weltausstellung in Dubai bestimmt. Den Zuschlag erhalten hat eine Arbeitsgemeinschaft des Zürcher Architekturbüros OOS, das den Klangturm an der Expo.02 in Biel designt hat. Das Projekt heisst «Belles Vues».

Die Pläne sind spektakulär. Der Pavillon besteht aus einer auf der Spitze stehenden Pyramide, die mit Spiegelfolien verkleidet ist. Darunter liegt ein roter Teppich mit Schweizer Kreuzen, auf dem die Besucher eine Warteschlange bilden und so zu einem Teil des riesigen Spiegelbildes werden. Die Idee ist nicht neu: Russland hielt den Besuchern an der Expo 2015 in Mailand ebenfalls einen Super-Spiegel vor.

Dass die Schweiz eine Inszenierung nach russischer Art vorbereitet, zeigt, wie stark sich der Auftritt unseres Landes an der Expo verändert. In Mailand baute die Schweiz vier graue Silotürme. Die architektonische Zurückhaltung passte zum Inhalt. Die Schweiz hatte eine simple, aber klare Botschaft. In jedem Turm lagerten Nahrungsmittel, aus denen sich die Besucher frei bedienen durften. Sie mussten nur eines bedenken. Die Regale wurden nicht nachgefüllt. Wurde zu viel gehamstert, blieben sie leer. Der Pavillon erhielt einen Preis für die beste Umsetzung des damaligen Expo-Themas, der Ernährung.

In Mailand stand für die Schweiz der Inhalt vor der Form. In Dubai ist es umgekehrt. Der Pavillon setzt wieder das klassische Standortmarketing in den Vordergrund. Die Schweiz präsentiert sich nicht mehr grau, sondern glänzend.