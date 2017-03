Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag sieht es genauso. «Für uns ist die Kabotage ein prioritäres Problem geworden», sagt Astag-Vizedirektor André Kirchhofer. Insbesondere seit der Aufhebung des Mindestkurses des Franken zum Euro im Januar 2015 habe sich die Lage verschärft; es gingen sehr viele Rückmeldungen von Mitgliedern ein. Betroffen seien vor allem die Grenzregionen. Der Grund liegt laut Kirchhofer auf der Hand: Für das ausländische Transportgewerbe sind Aufträge in der Schweiz aufgrund des Wechselkurses attraktiver geworden.

In der Südschweiz ist die Verletzung der Kabotage insbesondere in der Baubranche dokumentiert, in der sehr viel grenzüberschreitender Verkehr mit Italien erfolgt. Bringen italienische Camions Baumaterial über die Grenze zu einer Baustelle im Tessin, werden sie dann noch gerne eingesetzt, um Abfälle oder Schutt auf einer Deponie zu verfrachten, bevor sie wieder nach Italien zurückfahren.

Verstösse sind gut versteckt

Das Problem ist, dass sich viele Verstösse nicht so leicht feststellen lassen. «Solche Verstösse können in der Regel nur von kantonalen Behörden im Inland oder durch Anzeigen von Dritten aufgedeckt werden», erklärt David Marquis, Sprecher der Eidgenössischen Zollverwaltung, welche für Sanktionen zuständig ist. Insbesondere die kantonalen Polizeibehörden seien gefordert, so Marquis.

«Mit etwas Intelligenz und Glück gelingt es uns immer wieder», sagt Marco Guscio, Kommandant der Tessiner Strassenpolizei. Doch die Einsätze seien nicht ausreichend, um das Gesamtphänomen zu kontrollieren.

Die Kabotage ist keineswegs eine Schweizer Spezialität, sondern beschäftigt auch die Länder der Europäischen Union. Bisher sind in einem EU-Land höchstens drei Kabotagebeförderungen mit demselben Fahrzeug innerhalb von sieben Tagen möglich. Die EU-Kommission drängt auf eine möglichst schnelle Aufhebung von alle Kabotagebeschränkungen, unter anderem um Leerfahrten zu vermeiden und Kosten zu vermindern.