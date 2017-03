Nur Abbau funktioniert nicht

Projekte, die das Parlament polarisiert verlassen, wie eben die Altersvorsorge 2020 haben es noch schwerer vor dem Volk als Vorlagen, die von einer breiten Allianz unterstützt werden. Entscheidend für den Erfolg ist laut der Wissenschaft auch die Ausgewogenheit der Reformen: Silja Häusermann, Professorin für Schweizer Politik an der Universität Zürich, hat mit einer repräsentativen Untersuchung zur Altersvorsorge aufgezeigt, dass reine Abbauvorlagen ohne Kompensationsmassnahmen beim Volk einen schweren Stand haben. Die letzten Reformen der AHV und der 2. Säule seien wuchtig abgelehnt worden. Der Ausbau der AHV-Rente um 70 Franken in der aktuellen Reformvorlage habe die Zustimmung zumindest in der Untersuchung erhöht.

Laut Politgeograf Michael Hermann haben es Vorlagen generell schwierig, wenn sie den Arbeitsmarkt liberalisieren oder den Wohlfahrtsstaat an den demografischen Wandel anpassen wollen. Schon in den 1990er Jahren, als oft von Reformstau die Rede gewesen sei, lag das Volks-Ja im Schnitt bei 65 Prozent. Inzwischen ist dieser Anteil auf 45 Prozent gesunken.

Die Parteien beurteilen die Reformfähigkeit der Schweiz unterschiedlich. Am optimistischsten sind ausgerechnet die beiden Polparteien SP und SVP. Einen Reformstau hätten nur die Bürgerlichen, wenn sie durchzumarschieren versuchten, sagt SP-Präsident Christian Levrat.

Die Schweiz selbst komme in wichtigen Fragen schneller voran als früher. «Ein Beispiel dafür ist die Energiestrategie. Sie war über Jahrzehnte so nicht denkbar», sagt Levrat. In der Ära von Peter Bodenmann und Franz Steinegger habe es zehn Jahre gebraucht, um nach dem EWR-Nein die Europa-Frage zu lösen. «Heute hingegen fanden wir nach dem 9. Februar 2014 eine Lösung, die nicht einmal die Gegner anfechten.»

SVP-Präsident Albert Rösti sieht die Stärke des Erfolgsmodells Schweiz darin, dass Reformen nur mit breiten Mehrheiten möglich sind. «Keine Reform heisst Status quo. Und der kann nicht so schlecht sein, da wir seit fünf Jahren das wettbewerbsfähigste Land der Welt sind.» Bei der AHV will Rösti ein Nein. «Lehnt das Volk sie ab, stärkt uns das den Rücken für eine echte finanzierbare Reform.»

Pessimistischer klingt es beim Freisinn: «Es ist eine Katastrophe, wenn wir nicht reformfähig sind», sagt der Zürcher Nationalrat Hans-Peter Portmann.

BDP-Nationalrat Lorenz Hess sieht die AHV-Reform als Signal dafür, «dass der gutschweizerische Kompromiss noch etwas wert» sei. «Die Nagelprobe folgt nun im September.»

Dass es zwischen Stände- und Nationalrat nicht weitergehen kann wie zuletzt bei der AHV, findet auch Ständerats-Präsident Ivo Bischofberger. «Viele Mitglieder beider Räte sind sich wohl bewusst geworden, wie wichtig es bei bedeutenden Geschäften künftig ist, sich in den Kernbereichen früh auf einen Grundkonsens zu einigen», sagt er. Es brauche eine Rückbesinnung auf das Zweikammersystem.