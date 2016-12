Walter ist seit vier Jahren pensioniert und mag, wenn «etwas läuft». Mit Uber fährt er Gäste bis nach München.

«Du kannst mir du sagen, ich bin der Walter. So machen das bei Uber alle. Es ist mir sowieso lieber – meinen Nachnamen will ich eigentlich nicht in der Zeitung lesen. Und schaut bitte, dass mein Nummernschild nicht auf dem Foto ist. Sonst pöbeln mich die Taxifahrer am Flughafen oder so noch an. Das ist auch der Grund, warum wir uns vorhin am Hauptbahnhof nicht ganz vorne beim Landesmuseum getroffen haben: Dort hat es gleich daneben einen Taxistand. Da lasse ich mich ungern blicken, die Taxifahrer rufen wie die Rohrspatzen aus, wenn sie merken, dass wir Uber-Fahrer sind.

Für sie sind wir die Bösen, die ihnen das Geschäft kaputtmachen. Dabei stimmt das so nicht. Bis zu einem gewissen Grad sind sie selber schuld: Ich höre immer wieder von meinen Kunden, dass sie unfreundlich behandelt wurden oder die Taxifahrer sie nicht mitnehmen wollten, weil die Strecke zu kurz sei. Damit machen sie die Leute natürlich hässig.

Letztlich sind aber auch sie arme Teufel. Das Problem liegt am System: In Zürich, ja eigentlich in der ganzen Schweiz ist das Taxifahren viel zu teuer. Und es gibt einfach zu viele Taxis, deshalb stehen sich die Fahrer bei den Standplätzen jeweils die Beine in den Bauch. Ich bin überzeugt: Die meisten meiner Kunden würden nicht aufs Taxi umsteigen, wenn es Uber nicht mehr gäbe. Das gilt vor allem für Junge, die es sich nicht leisten können. Und die Touristen und ausländischen Geschäftsleute kennen Uber alle schon aus der Heimat, für sie ist es eine Frage der Bequemlichkeit und der Sicherheit.

Früher war ich selber einer von ihnen, vor etwa 25 Jahren fuhr ich in meiner Freizeit Taxi und habe bis heute die Erlaubnis für berufsmässigen Personentransport in meinem Fahrausweis. Aus diesem Grund habe ich auch keine Angst vor Polizeikontrollen und wäre höchstens froh, wenn die Frage einer allfälligen Fahrtenschreiberpflicht endlich geklärt wäre.

Du bist überrascht, dass ich so alt bin? Ja, gell. Ich gehöre sicher zu den älteren Uber-Leuten. Weisst du, Autofahren macht mir einfach Spass. Ich bin seit vier Jahren Rentner und könnte den lieben langen Tag auf der faulen Haut liegen. Aber das passt mir nicht, mir gefällt es, wenn etwas läuft. Also stehe ich jeweils morgens auf, fahre zu meiner Frau oder gehe einkaufen und schalte mich in der Uber-App auf Online, wenn ich Zeit und Lust habe. So kommen dann die Aufträge rein, ich mach im Schnitt fünf bis zehn Fahrten pro Tag. Zum Flughafen, in der Stadt, manchmal bis ins Ausland. Die weiteste Strecke führte mich nach München. Was ich dabei verdient habe, weiss ich nicht mehr.

Aber glaub mir, wegen des Geldes mache ich das hier nicht. Weil ich halt nicht alle Tage fahre, und vor allem nachts nicht, wenn die Preise höher sind, verdiene ich nur einen kleinen Zustupf zur AHV und zur Pensionskasse.

Schaue ich, was ich monatlich von Uber kriege, und verrechne ich es mit realistischen 70 Rappen pro Fahrkilometer, bleiben mir rund 200 bis 400 Franken im Monat. Viel ist das nicht, einmal war ich am Ende des Monats gar im Minus. Andere Fahrer verdienen sicher mehr, vor allem diejenigen, die Uber X oder Uber Black fahren. Aber ums Geld geht es mir ja eben nicht.

Einen Unfall hatte ich noch nie. Lass mich Holz anlangen, auch wenn das schwierig ist im Auto. Natürlich habe ich eine Vollkasko-Versicherung und eine Insassenversicherung – davon würden auch meine Gäste profitieren, genau so, als ob es Familienmitglieder wären. Das soll ein Problem sein? Ich sehe keines.»

(Aufgezeichnet: Antonio Fumagalli)