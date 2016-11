Seit 2010 erhalten kosovarische Neurentner nur noch AHV- und IV-Renten, wenn sie in der Schweiz wohnen. Der Bundesrat hatte 2009 entschieden, das mit dem ehemaligen Jugoslawien abgeschlossene Sozialversicherungsabkommen für Kosovo ersatzlos auslaufen zu lassen.

Als Grund nannte er damals gescheiterte Ermittlungen gegen mögliche Betrüger. Die Ermittler waren bedroht worden. Nun will der Bundesrat ein Abkommen aushandeln, das eine Klausel zur gegenseitigen Unterstützung bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch enthält.

Zusammenarbeit getestet

Kosovo habe seit 2010 seine Gesetzgebung auf dem Gebiet der Sozialversicherungen massgeblich entwickelt und eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut, schreibt das EDI in einer Mitteilung. Die Zusammenarbeit mit den kosovarischen Behörden sei anhand von Pilotfällen evaluiert worden.

Das Abkommen müsste von den Parlamenten beider Staaten genehmigt werden. Es dürfte zwei bis drei Jahre dauern, bis es in Kraft tritt. In der Schweiz wohnen rund 112'000 Kosovarinnen und Kosovaren. Vor 2010 flossen einige hundert Schweizer Renten in den Kosovo. Mit dem Auslaufen des Abkommens erlosch auch der Anspruch auf Familienzulagen für Kinder, die ihren Aufenthalt nicht in der Schweiz haben.

Betroffene protestierten

Die Kosovaren sahen sich durch den damaligen Entscheid diskriminiert. Mit einer Petition forderten rund 10'000 Personen den Bundesrat auf, ein neues Sozialversicherungsabkommen auszuhandeln.

Wer ein Leben lang hart gearbeitet habe, wolle im Alter selber entscheiden, wo er den Ruhestand verbringe, kritisierten die Kosovaren, die von den Gewerkschaften unterstützt wurden. Noch schlimmer sei die Situation für jene, die invalid würden.