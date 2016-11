Nachdem die Vogelgrippe am Bodensee und am Genfersee aufgetreten ist, verstärkt der Bund seine Massnahmen. Er weitet das so genannte Kontrollgebiet auf die ganze Schweiz aus. Damit soll verhindert werden, dass sich Hausgeflügel bei Wildvögeln mit der Krankheit ansteckt. Bislang galt das Kontrollgebiet nur entlang dem Bodensee.

Um jeden Kontakt der Tiere zu vermeiden, müssten Fütterung und Tränke in Zukunft in einem gegen aussen geschlossenen Stall stattfinden, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Dienstag mit. Falls sich diese Vorgaben nicht einhalten liessen, müssten die Tiere in geschlossenen Räumen oder in Stallsystemen mit einem dichten Dach und seitlichen Begrenzungen untergebracht werden.

Präventive Massnahmen

Gleichzeitig gibt der Bund aber Entwarnung: Für eine Ansteckung in Schweizer Geflügelbetrieben gibt es laut BLV derzeit keine Anhaltspunkte. Die Massnahmen zielen aber darauf ab, dies "unter allen Umständen zu verhindern".

Der Bund fordert grosse Wachsamkeit und hält Geflügelhalter an, seine Empfehlungen umzusetzen. Diese seien verpflichtet, Aufzeichnungen zu auffälligen Tieren und besonderen Krankheitssymptomen zu machen, schreibt das BLV weiter. Die Massnahmen gelten vorerst bis Ende Januar 2017. Das Virus ist nach heutigen Erkenntnissen nicht auf Menschen übertragbar.

Fälle an drei Schweizer Seen

Erstmals aufgetaucht ist die Vogelgrippe des Typs H5N8 vor rund zehn Tagen am Bodensee. Dort verendeten bislang 80 Wildvögel, hauptsächlich Reiherenten. Die hochansteckende Krankheit wird von Zugvögeln verschleppt, die auf der Reise in ihre Winterquartiere Zwischenhalte einlegen. Am Wochenende wurden zwei Fälle am Genfersee nachgewiesen.