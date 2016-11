Rund 24'000 Firmen profitieren heute von speziellen Steuerregimes. Im Ausland erzielte Gewinne werden tiefer besteuert als in der Schweiz erwirtschaftete. Das akzeptieren die EU und die OECD nicht mehr. Unter deren Druck schafft die Schweiz die Privilegien nun ab, den betroffenen Firmen drohen höhere Steuern.

Diese zum Teil hoch mobilen Unternehmen könnten ins Ausland abzuwandern und über 150'000 Arbeitsplätze mitzunehmen, warnte das überparteiliche Komitee "Ja zur Steuerreform" aus FDP, SVP, CVP, GLP und BDP am Dienstag vor den Medien in Bern. Das könnte Bund und Kantone Milliarden kosten. Allein der Bund nimmt von den gesondert besteuerten Unternehmen knapp 5 Milliarden Franken an Gewinnsteuern ein.