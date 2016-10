Ein Nachbar schlug wegen des Feuers gegen 21 Uhr Alarm, wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Besitzer des Hauses hatte dieses am Nachmittag verlassen. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer an der Rückwand eines Holzofens aus. Eine Untersuchung zur Brandursache wurde eingeleitet.