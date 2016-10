Kanada ist 242-mal so gross wie die Schweiz, hat aber nur viermal so viele Einwohner. Weite Teile des Landes sind menschenleer. In Metropolen wie Montréal wird es im Sommer bis zu 40 Grad heiss und im Winter bis zu minus 40 Grad kalt. Trotz dieser Unterschiede verbindet die beiden Länder nicht nur die gleiche Kultur, sondern ein gemeinsames Mega-Projekt: die Energiewende, also das Ziel, Verbrauch und CO2-Ausstoss zu senken, aus der Atomenergie auszusteigen und auf erneuerbare Energien zu schwenken.

Bundesrätin Doris Leuthard ist diese Woche mit einer hochkarätigen Delegation aus Wirtschaft und Wissenschaft nach Montréal, Ottawa und Toronto gereist. Welche Chancen bieten sich für Schweizer Unternehmen? Und wie können kanadische Firmen in die Schweiz geholt werden? Eine Bundesrätin öffnet Türe, und so jagt ein Ministertreffen das andere. «Auf diese Weise erhalten wir Informationen auf höchster Ebene und können einschätzen, wo sich ein Einstieg lohnt», sagt Peter Pauli, CEO von Meyer Burger, einer auf Cleantech spezialisierten Firma. «Hier bieten sich uns gewaltige Chancen.»

Was für ein Omen! Just am ersten Tag von Leuthards Kanada-Reise enthüllte der neue Premierminister Justin Trudeau seinen Plan einer landesweiten Gebühr auf CO2-Emissionen von umgerechnet

37 Franken pro Tonne. Das schlug ein wie eine Bombe. Überhaupt stellt dieser jugendliche, beliebte Premier das Land auf den Kopf. Bereits wird er in Nordamerika als «neuer Kennedy» gehandelt, weil er gleichzeitig glamourös und volksnah ist. Sein Kabinett besteht zur Hälfte aus Frauen, und er will im Gegensatz zu seinem konservativen Vorgänger Stephen Harper den ökologischen Wandel herbeiführen. «Die Kanadier sind wieder Partner geworden», sagte Leuthard in ihrer Rede vor 200 kanadischen Geschäftsleuten – und erntete grossen Applaus. Unter der Vorgängerregierung hatte sich das Land den internationalen Klimaschutzbemühungen verweigert, jetzt verfolgt es dieselben Ziele wie die Schweiz.

Der Premier winkt Leuthard

auf der Tribüne

Leuthard hatte Trudeau im Januar am WEF in Davos gesprochen. In Ottawa kommt es zwar nicht zu einem eigentlichen Treffen, die beiden winken sich aber im Parlamentsgebäude zu – Leuthard sitzt oben auf der Zuschauertribüne, er unten im Plenum, wo er von den Konservativen gerade verbal in der Luft zerrissen wird. Ihr Vorwurf: Er treibe mit seiner CO2-Steuer die einfachen Leute in den Ruin. Das Schweizer Parlament ist da punkto Umgangston eine Sonntagsschule.

Leuthard wird im Mercedes des Schweizer Botschafters Beat Nobs chauffiert, die Delegation folgt im Bus. Bodyguards hat Leuthard keine, während selbst die Mitglieder der kanadischen Provinzregierungen welche dabei haben. Treffen mit dem Transportminister, mit der Umweltministerin, mit dem Innovationsminister. Was das Geheimrezept der Schweiz sei, will er wissen. Leuthard: «Wir ordnen Innovation nicht an, wir tun es einfach.» Die Bundesrätin liebt solche Treffen. Das spüren auch ihre Gesprächspartner. Sie sind sich grau melierte, distinguierte Gegenüber gewohnt und nicht eine energiegeladene Frau, die die Vorzüge ihres Landes mit viel Herzblut preist: das wettbewerbsfähigste Land der Welt, die mitunter besten Hochschulen, Solar Impulse, der längste Tunnel der Welt. Als Geschenk übergibt Leuthard nach jedem Treffen eine Früchteschale aus Gotthardgranit, eine Sigg-Flasche oder ein Schweizer Sackmesser.