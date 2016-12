Der Unfall ereignete sich abseits des Wanderwegnetzes in der Gemeinde Ormont-Dessous VD, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Rettungskräfte wurden gegen 16.30 Uhr alarmiert. Sie fanden den Mann schliesslich in der Nähe des Bergsees Lac Lioson und konnten nur noch seinen Tod feststellen. Er war zwischen 100 und 150 Meter in die Tiefe gerutscht.

Der Bruder des Verunglückten, der Zeuge des Unfalls wurde, blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft hat zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs eine Untersuchung eröffnet.