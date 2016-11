«Achtzehn verdammte Jahre! Achtzehn Jahre und du hast alles einfach weggeworfen!», schreit der Mann am Ende seines Videos mit weinerlicher Stimme und schlägt auf den Tisch. «Ich dachte, wir hatten eine gute Ehe – scheinbar nicht. Achtzehn Jahre, fick dich!»

Der Mann im Video nennt sich YAOG, sein Youtube-Profil lautet indes unter den Namen William Ray Walters. In einer emotionalen Einleitung erzählt der Ehemann von seiner Herzensbrecherin, wie er einige Wochen zuvor misstrauisch wurde, weil sie sich seltsam benommen habe. Mehrmals sei sie früh morgens angerufen worden und wurde offenbar gebeten, öfters arbeiten zu kommen.

Nach einem telefonischen Hinweis, dass seine Frau eine Affäre habe könnte, folgte er ihr zweimal zu Fuss. Doch sie ging tatsächlich zur Arbeit. Also beschloss er, ihr mit einer Video-Drohne zu folgen.

«Sie macht sich die Haare schön»

Da ertappte er sie, wie sie von ihrem normalen Weg zur Arbeit abwich. An einer Kreuzung gegenüber einer grossen Apotheke bleibt sie eine Weile stehen: «Jetzt nimmt sie ihre Haare raus. Toll, mach dich hübsch für den Kerl», kommentiert ihr spionierender Mann.

Danach läuft sie auf den Parkplatz der Apotheke, wo sie auf das Auto ihres angeblichen Liebhabers trifft. «Hier kommt es. Achtzehn Jahre, Boom! Achtzehn Jahre sind weg.»

Echtheit des Videos ist umstritten

In den Online-Medien wurde viel über das Video diskutiert. Viele glauben an die Echtheit, während andere es einen Fake nennen, denn der Mann versuche nur Geld mit Werbung in den Videos zu machen.

Auf Reddit, einer Social-News-Website, wo Mitglieder Inhalte teilen und kommentieren können, hat der Mann in früheren Kommentaren zugegeben, mit Werbung auf seinem Youtube-Kanal mehrere Zehntausende Dollar verdient zu haben.

Derzeit scheinen allerdings keine anderen öffentlichen Videos mehr auf seinem von über 25000 Usern gefolgten Kanal zu sein.