Nach Berichten der Agentur PA und des Senders BBC suchten die Rettungskräfte in der Nacht in den Trümmern des Gebäudes, in dem sich ein Tanzstudio befunden haben soll, nach möglichen weiteren Opfern. Erste Bilder zeigten ein vollständig zerstörtes Haus und Trümmerstücke auf der Strasse.

Auch umliegende Gebäude, darunter ein China-Restaurant auf der gegenüberliegenden Strassenseite, wurden durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen, aus Sicherheitsgründen wurden diese Häuser evakuiert. Das Gebiet wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt.