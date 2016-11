Auch für die fitnessvernarrte Kay aus dem Kanton Zürich steht in dieser Folge endlich ihr erstes Einzeldate an. Dabei taucht sie mit Janosch in eine ganze andere Welt ab – nämlich in die Unterwasserwelt. So spektakulär die Aussicht im Aquarium auch ist, viel Raum für Gespräche und Privatssphäre bleibt ihnen nicht. Kay bleibt optimistisch: «Wir hatten definitiv einen kleinen Unterwasserflirt.»

Bei der anschliessenden Shopping-Tour erlebt die Eigentümerin eines Fitnesscenters doch noch ihren «Pretty-Woman Moment» – aufgebrezelt im Abendkleid –, worüber sich Styleberater Janosch sichtlich freut. Doch obwohl die 33-Jährige nach ihrem Rendez-Vous auf Wolke Sieben schwebt, folgt in der Nacht der Rosen die böse Überraschung.

Eine herzzerreissende Entscheidung

Sobald Janosch Kay zu sich bittet, setzt Herzschmerz-Musik ein. Der Kickboxer spricht Klartext: «Mehr als ein Wow-Effekt ist noch nicht da.» Kay verletzen die Worte und sie sagt ehrlich heraus: «Du hast mir auch nie wirklich eine Chance gegeben!»

Als Janosch mit den Worten ringt – «ich wünsche mir, ich würde anders empfinden» –, fliessen auf beiden Seiten bereits die Tränen. Dem Bachelor ist es wichtig, dass sie ihn versteht: «Glaube mir, du bist eine von den wundervollsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich weiss nicht, ob es die richtige Entscheidung ist.»

Eines ist klar: so emotional wurde bisher noch keine Kandidatin verabschiedet. Doch das Abenteuer geht weiter; im Rennen sind noch Vesna, Kristina, Arina und Laura.