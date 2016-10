Daisher setzt zum Sprung an – in seinem Wingsuit will er sich aus der Cessna stürzen und dem Erdboden entgegen fliegen.

Doch der Flug dauert nur kurz: Der Wingsuit bleibt am Einstiegs-Tritt auf dem Fahrwerk des Kleinflugzeugs hängen. Daisher hängt in der Luft, er kann weder rauf noch runter.

In einem Video kommentiert er die Szene: «Ich dachte, wenn sich das Ganze noch verdreht, dann wird das so richtig übel.» Also habe er einfach versucht, seine Arme auszustrecken, um sich während des Kopfüber-Flugs möglichst nicht zu drehen.

Denn Kollegen im Flugzeug gelingt es schliesslich, Miles Daisher zu befreien. «Das war knapp», so der Wingsuit-Flieger. (smo)