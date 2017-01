Mensch und Material verrichten im Gebiet um den Gran Sasso bei Pietrocamela ihren Dienst. Die Schneefräsen stammen von den Pässen am Gotthard, Nufenen und Lukmanier und werden in der Regel zur Räumung im Frühjahr eingesetzt.

Nun werden mit ihnen in den Abruzzen die Strassen geräumt, so dass Dörfer wieder zugänglich sind und Tiere versorgt werden können. Erschwert worden seien die Aufräumarbeiten durch einsetzende Regenfälle, die das Gewicht des Schnees weiter erhöhten, teilte die Feuerwehr Bellinzona am Mittwoch mit.

Weitere Hilfe sei auch durch Tessiner Betriebe gekommen, die ihrerseits Schneefräsen zur Verfügung stellten. Der Einsatz der Männer aus Bellinzona soll zumindest für einen Teil von ihnen am Mittwoch beendet sein, so dass sie die zehnstündige Rückreise nach Norden antreten können.

Hilfe kam ebenfalls aus dem Raum Locarno: Neben Schneefräsen und Fellen transportierten die Freiwilligen aus Palagnedra auch Stromgeneratoren und Motorschlitten.

Auch an die Versorgung mit Lebensmitteln dachten die Helfer. Eine Gruppe aus Biasca der Organisation ATTE setzte sich am Dienstag in Bewegung. Sie transportierten 1800 Kilo an Gütern zur Erstversorgung nach Castelli (I), wie eine Mitarbeiterin auf Anfrage sagte. Die leeren Lieferwagen seien mittlerweile auf dem Rückweg ins Tessin.