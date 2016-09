110 Personen stecken in Gondeln am Mont Blanc in mehr als 3000 Metern höhe fest. Es sind bereits Helikopter vor Ort um die Personen aus der Gondel zu befreien. 27 Personen von den 110 Festsitzenden konnten bereits evakuiert werden.

Die Gondel am Mont Blanc überquert eine Gletscher-Fläche von mehr als 3000 Metern. Die Gondel blieb womöglich aufgrund einer Verknotung von Kabeln wegen zu starken Windböen stecken. Angeblich haben Techniker bereits vergeblich versucht die Kabel zu entwirren, um so den Weg für eine Rettung zu ebnen.