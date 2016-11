Die beiden 28 und 31 Jahre alten Männer sollen die Gitterstäbe vor dem Fenster ihrer Zelle zersägt haben, bevor sie über die Aussenmauer des Gefängnisses kletterten und verschwanden, wie britische Medien am Montag berichteten. Die Londoner Polizei erklärte, gegen Mittag nach Pentonville gerufen worden zu sein, um den Vorfall aufzuklären..

In Pentonville verbüssten in der Vergangenheit mehrere Prominente ihre Haftstrafen: Der Musiker Pete Doherty widmete dem Bau sogar einen eigenen Song. Auch Schriftsteller Oscar Wilde sass Ende des 19. Jahrhunderts in Pentonville ein.