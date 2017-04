Wandern, Velofahren, Joggen, Spielen: Hauptsache draussen! Am Wochenende bescherte uns das traumhafte Frühlingswetter bis zu 25 Grad – und Kind und Kegel zog es in die Sonne. In unserer Galerie finden Sie die schönsten Fotos aus unserer Region, eingeschickt von unseren Leserinnen und Lesern.