Die Holzspule ist fast höher als die Autos und rollt mit beträchtlichem Tempo über die Autobahn – notabene in die Gegenrichtung.

Dave Cole aus Alabama wird Augenzeuge des Ereignisses auf der Route 40 bei Uniontown, USA. Er zückt sofort sein Handy und das Video, das er später dem Lokalsender KDKA überlässt, ist haarsträubend.

Auch Cole traute seinen Augen kaum: «Ich bin schon viel gereist und habe einige Unfälle gesehen – aber so etwas noch nie.»

Die Spule knallt schliesslich gegen die Trennelemente in der Mitte der Autobahn, fliegt durch die Luft, trudelt noch einmal über zwei Fahrbahnen und schlägt dann an der Leitplanke auf, so dass sie endlich seitlich liegen bleibt.

Das Video zeigt, wie viele Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen abbremsen. Zum Glück. Denn laut KDKA ist niemand verletzt worden. (smo)