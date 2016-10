Warum nicht?

Nicht alle, aber viele denken immer noch, dass eine Industrie, die männliche Fantasien kommerzialisiert, mit Feminismus unvereinbar ist. Es ist doch so, seit tausenden Jahren wird das weibliche Begehren vom Patriarchat kontrolliert. Es schreibt uns vor, wie wir zu lieben und unsere Beziehungen zu führen haben und was wir mit unseren Körpern und unseren Fantasien machen. Heute können wir das selbst entscheiden. Die Tatsache, dass ich mich nackt im Internet zeige, weil es mir gefällt, ist feministisch. Und es zwingt Leute, ihre Stereotypen zu hinterfragen.

Sie haben auch selbst bei Pornofilmen Regie geführt. Unterscheiden sich diese von Filmen männlicher Regisseure?

Bevor ich Darstellerin wurde, arbeitete ich als Regisseurin und hatte meine eigene Produktionsfirma. In meinen eigenen Projekten suchte ich nach neuen Wegen, Sexualität und sexuelle Beziehungen darzustellen, vor allem in der Ästhetik der Videos. Natürlich hatte ich auch Aufträge, die sich nicht mit diesen Vorstellungen deckten und klassische Männerfantasien bedienten. Aber das ist in jedem Job so. Man muss auch Dinge machen, die nicht hundertprozentig den eigenen Vorstellungen entsprechen.

Einer unserer Leser schreibt zum Thema Ausbeutung, dass die Porno-Industrie einer der wenigen Orte ist, wo Frauen mehr verdienen als Männer. Stimmt das?

Ja, das stimmt leider, fast doppelt so viel.

Wie lässt sich das erklären?

Ganz einfach, Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage nach weiblichen Darstellerinnen ist viel grösser als nach männlichen Darstellern.

Haben Sie jemals einen männlichen Kollegen getroffen, der sich ausgebeutet fühlte?

Ja, und es sind gerade nicht die Frauen, sondern die Männer, die ausgebeutet werden. Ich weiss nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Spanien ist die Porno-Industrie völlig unterreguliert. Es gibt keine Gesetze, keine Verbände, keine Gewerkschaften. Wer sich misshandelt fühlt, hat keine Anlaufstelle. Ich sage immer, ich würde nie Porno-Darsteller werden.

Wie bitte?

Als Mann wirst du schlecht bezahlt, und Produzenten erachten es als völlig selbstverständlich, dass du alles mitmachst. Als Frau kann ich wählen und sagen, ich mache nur Lesbenszenen, oder nur Selbstbefriedigung oder ausschliesslich Vaginalverkehr. Männer hingegen werden nicht einmal gefragt. Sie müssen alles machen, egal ob Heteroszenen, Gruppensex, Doppelpenetration. Die Ungleichheit ist enorm. Und der Rassismus erst ...

... es gibt Rassismus in der Porno-Industrie?

Und wie! Weibliche Darstellerinnen erhalten mehr Gage, wenn sie mit einem schwarzen Mann Sex haben als mit einem weissen. Und wenn ein schwarzer Mann mit einer weissen Frau Sex hat, heisst das «interracial». Für Sex zwischen einer schwarzen Frau und einem weissen Mann hingegen gibt es keine spezielle Bezeichnung.