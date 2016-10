Moise Morancy ist 21-Jahre alt und Künstler aus Brooklyn, New York. Am Dienstag war er auf dem Weg nach Hause, als ein Betrunkener in den Bus einstieg und sexistisches Zeug zu einem 15-jährigen Mädchen sagte.

Zuerst streichelte er ihre Hand, wodurch sich das Mädchen unwohl fühlte. Daraufhin zog sie ihre Hand zurück und steckte sie in ihre Taschen. Der Mann startete einen erneuten Anlauf, dieses Mal jedoch gewaltsam. Als er ihre Hände aus den Taschen ziehen wollte, berührte er Moises Knie. Der sagte dem Mann, er solle ihn nicht berühren. Der Mann antwortete: «Ich kann machen, was immer ich will, du schwarzes Stück Scheisse!».

Moise zog sich daraufhin zurück, weil er es nicht eskalieren lassen wollte. Der Betrunkene war jedoch so dreist, das Mädchen zwischen den Beinen zu berühren. Niemand im Bus sagte etwas. Also sprang Moise auf und schrie den Mann an, er soll das Mädchen nicht mehr anfassen. Wenn er es noch ein Mal mache, hätten sie ein Problem. Der Betrunkene antwortete: Probiers doch.»