Ein Leben ohne Arbeit kennt er nicht. Ernst Fischer steht seit 50 Jahren jeden Tag in seiner Daunenduvet-Fabrik in Au bei Wädenswil am Zürichsee. Schliesslich wirbt er in seinen TV-Spots, die mittlerweile Kult-Status geniessen, für die hohe Qualität seiner Produkte. Und dafür sorgt er selbst. Auch noch mit 81 Jahren.

Ernst Fischer lebt Transparenz. Die wenigsten aber bekommen einen der wichtigsten Gründe für seinen Erfolg zu Gesicht: seine Frau Hedy Fischer.

«Häsch s'Büro gmacht überhaupt? Nöd immer devolaufe», ruft ihr Ernst Fischer im Beitrag von Tele Züri hinterher. Auch wenn es ab und zu etwas ruppig tönt, der Unternehmer gibt zu, dass hinter jedem starken Mann eine starke Frau steht. Und fügt an: «Manchmal sind sie etwas zu stark, aber das macht ja nichts.»