Inzwischen will die Regierung mit der Planung des Wiederaufbaus beginnen. Das Wirtschaftsministerium in Rom schätzt, dass die öffentliche Verwaltung 2017 sechs Milliarden Euro für die Stabilisierung öffentlicher Gebäude und den Wiederaufbau ausgeben wird. Zusätzlich will die Regierung mit einem am Freitag geplanten Dekret weitere Finanzierungen für den Wiederaufbau locker machen.

Ministerpräsident Matteo Renzi bekräftigte seinen festen Willen, die zerstörten Gemeinden in den Regionen Umbrien und Marken komplett wieder aufzubauen. Es sei ein "halbes Wunder", dass es bei einem Erdbeben mit einer Magnitude von 6,5, wie jenem am Sonntag, zu keinen Todesopfern wie beim Erdstoss im August gekommen sei.

Indes kämpft das Kulturministerium um die Rettung der beschädigten Kunstschätze. 1500 Werke wurden bereits aus den zerstörten Kirchen und Museen im Erdbebengebiet geholt und in Sicherheit gebracht. Kulturminister Dario Franceschini versprach seinen vollen Einsatz zur Rettung der Kunstschätze im Erdbebenraum.

Auch Caritas Schweiz hilft

Finanzielle Hilfe für die Erdbebenopfer kommt auch aus der Schweiz. So richtet etwa Caritas Schweiz einen Fonds für Härtefälle ein. Der Fonds werde vorerst mit einem Beitrag von 300‘000 Franken ausgestattet, teilte die Hilfsorganisation am Donnerstag mit. Damit soll sozial schwachen Menschen geholfen werden, die durch die Erdbeben in eine Notlage geraten sind.