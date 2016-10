Um an ihr Futter zu kommen, muss Katze «Monkey» von Ben Millam zuerst jagen. Nein, nicht das Futter. Bälle!

Ben Millam, der sich selbst als "aufstrebender Geek" (zu Deutsch in etwa Streber oder Computerfreak) bezeichnet, hat eine unglaubliche Futter-Maschine für seine Katze gebaut. Er trainierte seine Katze, Plastikkugeln zu finden, die im Haus versteckt sind. Diese muss Monkey dann in die Maschine werfen. Sobald die Maschine die Kugeln erkennt, gibt's frisches Futter in den Napf.