Eigentlich sind australische Elstern liebenswerte, intelligente und neugierige Tiere. Doch im australischen Frühling, also von August bis Oktober, ist Brutsaison und mit dem Flötenvogel nicht zu spassen. Der wegen seines schwarz-weissen Gefieders auch australische Elster genannte Vogel (er ist nicht verwandt) ist durch Berichte über Attacken auf Menschen international bekannt geworden.

Wer sich in der Brutsaison in die Nähe eines Nestes wagt, den greift das Männchen rücksichtslos an. Es beschützt ein Umkreis von 80 Metern um ihre Brut. In bestimmten Gegenden Australiens müssen Kinder und Radfahrer während dieser Zeit zwingen Schutzhelme tragen, da der Flötenvogel bevorzugt von hinten und ohne Vorwarnung die Kopfregion attackiert.

Laut der Website Magpie Alert! wurden 2015 1136 Attacken auf Menschen gemeldet, die dabei verletzt wurden. Meist sind es zwar nur Kratzer, doch haben schon einige Menschen arge Augenverletzungen erlitten.

Absichtlich den Vogel provoziert

Der Radfahrer im Video hatte sich absichtlich in die Nähe des Flötenvogels begeben. Im TV-Interview gibt er zu, dass er es anfangs noch lustig fand. «Nach der fünften Attacke wurde es mir aber zu viel.»