Die Anti-Gaffer-Wand ist aus einem leichtem, strapazierfähigen "Ripstop"-Gewebe, das auch für Heißluftballons verwendet wird, gefertigt.

Die Konstruktion kann einfach aufgerollt werden und lässt sich so leicht in Einsatzfahrzeugen mitführen. Am Unfallort wird der Stoff ausgebreitet und mit einem Gebläse aufgerichtet. In kürzester Zeit entsteht auf diese Weise ein Sichtschutz, hinter dem die Einsatzkräfte ungestört von Gaffern arbeiten und sich um die Opfer kümmern können.

Dieter Mohn hat seine Erfindung natürlich auch beim Patentamt angemeldet und das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat bereits Interesse angemeldet. Noch in diesem Jahr soll die Anti-Gaffer-Wand von einer erste Feuerwehr im Einsatz erprobt werden. (edi)